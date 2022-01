"Si no es con Morena no iré en la boleta... yo no traiciono", dice Susana Harp

La Senadora de Morena Susana Harp desmintió este viernes cualquier nexo con algún partido de oposición para ser la candidata a la gubernatura del estado de Oaxaca en 2022, luego de no ser elegida en su propio partido como la abanderada para los comicios de este año.

"Algunas casas encuestadoras están publicando encuestas con mi nombre como posible candidata de otros partidos diferentes a Morena. Reitero que si no es con Morena no iré en la boleta. Yo no traiciono", manifestó Harp en sus redes sociales.

Apenas el lunes, Harp acusó a Morena de simular la elección de candidaturas estatales para los comicios de 2022 y con ella relegar a las mujeres en las entidades donde tienen menos posibilidades de ganar, con lo que —dijo— el partido viola el principio de igualdad sustantiva.

"Todo fue una farsa y es terrible saber que dentro de casa, dentro del espacio donde se pide no robar, no mentir, no traicionar, donde se habla de la revolución de las conciencias, pues haya este tipo de prácticas, que realmente lo único que hicieron y lograron en Oaxaca fue dividirnos. No soy yo, son ellos los que provocaron esta división, estas reglas falsas. No sé a qué nos citaron, a que nos llamaron el día 22 de diciembre y amanecimos el día 23 si ya tenían los resultados y también en esa página [el sitio web de Morena] estaban los resultados de los otros estados firmados en días posteriores", dijo Harp en entrevista con SinEmbargo.

Al igual que en la elección de 2016, Morena eligió para este año al actual Senador Salomón Jara como candidato de Oaxaca. Pero Susana Harp, su compañera de bancada, ha denunciado que la Comisión de Elecciones no fue transparente sobre el proceso que siguió, pues de último momento decidió que en los estados más competitivos, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se respetaría a quienes habían ganado más encuestas y que en el resto de los estados, o sea, en los que Morena no tiene tanta competitividad, aplicarían la paridad de género.

De acuerdo con la legisladora, eso la dejó fuera de la contienda ya que ella ganó una de las encuestas internas de Morena frente a las tres en las que lideró Salomón Jara.

"Fue increíble escuchar esta explicación. Es increíble que por cuidar a la Cuarta Transformación, o sea, como si las mujeres no pudiéramos ganar, ¿no? Y además, en el caso de Oaxaca, con sus propias encuestas, había un empate técnico", lamentó.

La Senadora —afiliada a Morena desde el año pasado— también calificó como una simulación el proceso de selección. Como prueba de la "farsa", como la llamó, mencionó el documento fechado al 18 de diciembre —cuatro días antes de la revelación de los aspirantes— que Maki Ortiz, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, le compartió luego de enterarse que no fue elegida como candidata. En éste ya estaban escritos los perfiles ganadores.

La semana pasada, la Senadora aseguró que impugnará la decisión de su partido de nombrar a Jara como virtual ganador de la candidatura por Morena a la gubernatura de Oaxaca, ya que la legisladora morenista obtuvo un porcentaje de opiniones positivas "alto" en las encuestas realizadas.

Por medio de un mensaje en Facebook, la también cantante hizo un llamado al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a respetar el principio de paridad de género y los resultados de la encuesta, los cuales la ubicaron con sólo un 4.1 por ciento de opiniones negativas y destacó que la población oaxaqueña se manifestó mayoritariamente a favor de que Morena postule a una mujer candidata.

Harp también formalizó su queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda, donde pidió que se le explique cómo se aplicaron los criterios de paridad de género, de competitividad y alternancia. Los parámetros a los que se refiere la Senadora están establecidos en los lineamientos en materia de paridad de género para el registro de candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

De oficializarse el registro de Salomón Jara, según expuso, Morena violaría al menos dos requisitos: la alternancia de género, que obliga a colocar en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre, o viceversa, para las candidaturas; así como la competitividad, que exige a los partidos políticos evitar postular a mujeres en distritos y municipios donde las agrupaciones políticas obtuvieron porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.