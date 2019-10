Si no hay disculpa pediré indemnización: Noroña a Congreso de NL

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que si el Congreso de Nuevo León no se disculpa públicamente por haberlo declarado persona non grata, podría acusar a ese órgano por daños y prejuicios, y exigir una indemnización económica por daño moral.

Luego de que recurriera al amparo contra esa declaratoria del 23 de septiembre pasado, y el juez Edgar Ulises Rentería Cabañés le concediera una suspensión para efectos de que no se le coarte su libertad de expresión y tránsito por la entidad, dijo que ahora o le piden disculpas públicas, o procederá.

Están en una condición donde "o retiran el acuerdo ilegal, arbitrario, infamante, en nuestra contra o la autoridad judicial federal los obligará a hacerlo y también puede plantearles que tengan que dar una disculpa pública".

Adelantó que si el Congreso se espera a que la autoridad judicial federal determine en definitiva el amparo, "yo decidiré acusar por daños y prejuicios al Congreso de Nuevo León y demandar indemnización, misma que, dijo, aún no sabe el monto que podría pedir.

"Si no quieren contribuir para que yo me pueda cambiar del departamento donde vivo a una casa, más le vale al Congreso de Nuevo León rectificar", estableció.