"Si no se alinea, mátalo", ordenó exgobernador Sandoval: exfiscal en EU

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado de Nayarit (2011-2017), habría ordenado matar al narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2", y habría sido grabado por el Fiscal de Nayarit en la gestión de Sandoval, Édgar Veytia, de acuerdo con información del periódico Reforma.

El diario mexicano, que tuvo acceso a las declaraciones de Veytia ante autoridades de Estados Unidos, reveló que supuestamente el exmandatario de Nayarit colaboró con varios cárteles del narcotráfico, habría autorizado reuniones de su exfiscal Veytia y sostuvo presuntamente al menos un encuentro con uno de los líderes del narcotráfico en el estado, Héctor Beltrán Leyva.

Además, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, apoyó con dinero en efectivo la campaña electoral de Roberto Sandoval en 2011, dice Reforma.

Asimismo, Veytia declaró a agentes y fiscales de Estados Unidos que tuvo una reunión con Sandoval antes del operativo contra "El H2". Dicha conversación fue grabada por el exfiscal en donde supuestamente el exgobernador autorizó asesinar al narcotraficante "por haber desatado una ola de asesinatos en localidades pequeñas de Nayarit".

El 15 de febrero de 2017, unos días después de que se difundieran imágenes de un helicóptero de la Marina abriendo fuego en la colonia Ampliación Lindavista en una brecha que conduce al poblado de Trigomil, en Tepic, Nayarit, la Fiscalía estatal confirmó que uno de los muertos era Juan Francisco Patrón Sánchez, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

Reforma dio a conocer algunas notas asentadas en el documento de declaración del exfiscal sobre las grabaciones que contienen fragmentos de distintos momentos del mandato de Roberto Sandoval:

"Sandoval dice que esta harto. Que ya tuvo suficiente. Veytia dice que no lo puede controlar. Sandoval dice ´si no se alinea, mátalo´. Sandoval instruye a Veytia: si H2 muere, Veytia tiene que negociar con el siguiente en línea, para asegurarle que no es contra ellos. Decirle a la gente que este quieta, que no mueva las cosas. Si lo vas a hacer, hazlo, mátalo. Y a quien sea que entre, dile que es su territorio para controlar".

"Roberto Sandoval se comunicaba con Héctor Beltrán por medio de Pedro Asis (sic). ´H2´ le dijo a Veytia que Beltrán le pagaba a Sandoval en Monterrey, en dólares. ´H2´ dijo: mi papi se hizo cargo de tu papá".

"Veytia y el secretario particular de Sandoval viajaron en avión para recoger dinero del Gobernador de Veracruz para la campaña de Sandoval. Ese Gobernador (Javier Duarte) está preso en Guatemala".

"En 2013 las cosas empezaron a salirse de control, y Veytia empezó a comunicarse directamente con los narcos. A partir de 2013, los cárteles pagaban a Veytia de 1.5 a dos millones de pesos mensuales, que Veytia debía usar para pagar a jueces y policías, en nombre de la organización del ´H2´, a cambio de operar sin ser detenidos".

"Había seis jueces en Nayarit, cada uno recibía 30 mil pesos y tenían un trato por dos años. Los jueces iban personalmente a la oficina de Veytia a recibir los pagos. El director de la policía les pagaba a los comandantes de las zonas sur y norte del estado. Veytia nunca mantuvo registros de los pagos".

El pasado 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.

Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.

A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.