"Si no tienes una computadora o tablet, que el gobierno te la dé", propone el PRI

Ante el aumento de la brecha digital debido a la pandemia por Covid-19 en México, donde muchos jóvenes no cuentan con herramientas tecnológicas para estudiar, el PRI propone que elevar a derecho constitucional la educación digital, para obligar al gobierno a entregar computadoras, tabletas o el equipo necesario a los alumnos de preparatoria y universidad que carezca de esa herramienta.

A través de sus redes sociales con el hashtag #ParaQueMéxicoCrezca, la dirigencia priísta anunció que, de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, plantea crear la Ley de Acceso a la Educación Digital, con el fin de impulsar el crecimiento de ese sector.

El partido tricolor argumentó que millones de jóvenes en el país no tienen el equipo necesario para estudiar; "Si no tienes una computadora o tableta, que el gobierno te la dé", publicó con el hashtag #ElPRITeEquipacon.

La finalidad de esta propuesta definió el PRI, es hacer frente a la desigualdad educativa en el gobierno de Morena y para que los jóvenes no abandonen sus estudios.