Si reforma va por mayoriteo, será fuente de problemas: Córdova

A-AA+

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que de arrebatarle al Instituto las conquistas que ha obtenido a lo largo de 30 años, generarán regresión, por lo que la reforma electoral, de ser aprobada por mayoría, la misma será fuente de problemas.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su espacio por Latinus, Córdova Vianello expresó que no es el mejor momento de llevar a cabo esta reforma, puesto a que la contienda electoral para 2024 ya ha empezado, aunque ilegalmente, y debido a que existe una polarización que no permitiría la construcción de consensos.

El consejero presidente destacó cinco "conquistas" que ha logrado el INE a lo largo de sus 30 años de existencia, en los que destacan: la autonomía de los órganos electorales, la estructura desconcentrada del INE, el padrón electoral y las condiciones de equidad de la competencia. Que de perderlos, dijo, podría haber una regresión en el sistema electoral.

Se dijo estar de acuerdo con una reforma electoral, pero que esta debe de cumplir tres condiciones: "que sea por consenso, que sea para mejorar lo que tienes, que se haga con información cierta, confiable y diagnósticos".

Lorenzo Córdova indicó que ha solicitado poder tener un encuentro con el presidente López Obrador para poder explicarle cómo funciona el sistema electoral; sin embargo, comentó que han sido rechazadas sus peticiones. "La respuesta que he recibido es que no quería reunirse conmigo para no meterse en cuestiones electorales", señaló.

Al cuestionarle Loret de Mola si los insultos de AMLO hablan de actos dictatoriales, el consejero presidente comparó el discurso del Jefe del Ejecutivo con los discursos de odio de Bolsonaro en Brasil, en contra de órganos electorales.

Respecto a la marcha en defensa del INE aseguró que no participarán, pues dijo, no jugarán el papel en donde los quieren colocar, "quieren vender la idea de que el INE está en contra del gobierno".