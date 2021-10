"Sí tengo sentido del humor, él no tiene sentido del honor", responde "El Jefe Diego" a AMLO

"Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor", así respondió Diego Fernández de Cevallos al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que "El Jefe Diego" "está muy enojado" y que no tiene sentido del humor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el político agregó que la "afirmación de que yo fui o soy abogado de (Guillermo) Padrés es una falacia más de un presidente tartufo, no lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en las manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación".

Agregó que "López Obrador es un mentiroso y desvergonzado que no respeta su investidura presidencial porque diariamente la hace garras, y todavía tiene el cinismo de decir que sin autoridad moral no se puede gobernar".

Fernández de Cevallos dijo que no tiene algún odio contra el presidente López Obrador, pues "siempre he considerado que es un farsante y un cómico involuntario".

"Yo lo traigo en la mira porque él es el principal responsable de toda la desgracia que hoy está consumiendo a México, de toda la destrucción que está haciendo de las instituciones y del futuro que les está negando a los jóvenes", señaló.

Explicó que "tartufo" es un personaje de las obras de Moliere que, a través de embustes, simulaciones y mentiras, se congracia con los poderosos, pero en el caso del mandatario "con la gente pobre, ignorante, desvalida, está haciendo de las suyas".

AMLO a "El Jefe Diego": Está muy enojado, debe tener sentido del humor

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió mensajes en redes sociales que "El Jefe Diego" escribió para criticar al actual gobierno.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que los mensajes en redes de Fernández de Cevallos son "de una persona enojada".

"Cuando México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tartufo sale con la gansada de ir a un foro de la ONU a darse baños de pureza hablando sobre anticorrupción. ¿Loco, cínico o todo junto? ¡Qué poca vergüenza!", fue el primer mensaje que exhibió el Presidente.

"Para qué nos vamos a estar peleando así, nada más es aclarar las cosas", mencionó.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos "fuimos conquistados", porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL", fue el otro mensaje de "El Jefe Diego" que leyó López Obrador.

"Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor", expresó.

"Ojalá y lo tome a bien y no vaya a enojar más", agregó el Presidente.

Recordó que en el debate presidencial de 1994, Fernández de Cevallos ganó a Cuauhtémoc Cárdenas, "se fue a las nubes" y desapareció en la elección que ganó Ernesto Zedillo, quien le dio la entonces Procuraduría General de la República a Antonio Lozano Gracia, con lo que se mantuvo el influyentismo.

"Gana Zedillo y como si fuese en pago, le da al PAN la Procuraduría, Lozano Gracia. Ahora sí que me consta. Iba yo a presentar ahí mis denuncias cuando nos hicieron fraude cuando se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su campaña para la gubernatura de Tabasco (...) Entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego, ahí lo conocí, ahí estaba sentado", contó entre risas.

Recordó que Fernández de Cevallos y Lozano Gracia fueron los abogados de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, y tienen mucha influencia en el Poder Judicial e incluso "El Jefe Diego" proponía ministros.