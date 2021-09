"Si termino diré 'misión cumplida', les dejo mi corazón", las frases de AMLO en su Tercer Informe

Este miércoles 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Al destacar logros en materia económica, de salud, seguridad, educación, relaciones bilaterales y contra la pandemia por coronavirus, entre otros temas, el presidente López Obrador pronunció algunas frases destacadas.

-"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir".

-No he terminado porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: 'Tengan para que aprendan'".

-"Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país".

-"Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024".

-"Falta lo que siga la naturaleza, la ciencia y el creador, no podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente".

-"Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: ´misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón".

-"Por el bien de todos, primero los pobres".

-"Ya están sentadas las bases de la Transformación. A solo dos años 9 meses de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo: sentar las bases para la transformación de México".

-"La independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la Fiscalía General de la República, es una realidad".

-"No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad".

-"Se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales".

"No se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores. La represión política ha dejado de existir".

-"Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país, esa es la fórmula".

-"En estos dos años y nueve meses de gobierno, hemos tomado decisiones trascendentes y consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo".

-"De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría; 98 de 100 compromisos".

-"El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría sino a todos los mexicanos, de todas las clases, culturas y creencias".

-"A pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia, y con todo el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

-"Es evidente que si avanzamos y resistimos, es porque nos decidimos a enfrentar en primer lugar la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo".

-"La represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios de información para influir en su línea editorial".

-"No se han violado derechos humanos de migrantes (...) No va a haber represión en nuestro gobierno, eso debe quedar de manifiesto".

-"El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo pues ya iniciamos la venta, a precios justos, de cilindros del Gas Bienestar".

-"Antier, el lunes, comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres, padres de familia, así como de 11 millones de niñas, niños y adolescentes que luego de 18 meses regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar y el principal centro de convivencia para compartir afectos y tristezas, y para recargarse de humanismo y solidaridad".