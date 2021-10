"Si viene la revocación de mandato en marzo ¿para qué esperan tanto?", responde AMLO a Sí por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "ternuritas" a los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos de "Sí por México", quienes buscan sacar a Morena de la Presidencia en 2024.

"Miren aquí a ternuritas, vienen aquí enfrente con una mantita, puedes poner la foto, la manta que saca Claudio (X. González) y el que era de la Coparmex (De Hoyos).

Les prestaron un espacio para tomarse una fotografía, pero eso está bien (...).

"Que nos van a ganar en el '24, si viene la revocación de mandato en marzo (2022) para qué esperan tanto tiempo", expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el Presidente exhibió una imagen en la que aparece Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, la periodista y política Beatriz Pagés, y Argelia Núñez, directora de Poder Inspira Poder, quienes portan una manta con la leyenda: "UNIDAD para construir un México Ganador para todos y echar a Morena de Palacio".

El presidente López Obrador "tocó madera" y planteó el escenario de todos sus opositores: que los conservadores se unan con todo su dinero y logren llegar al Poder, donde el gobierno esté al servicio de una minoría.

No obstante, López Obrador dijo que será muy difícil revertir los cambios logrados por su administración.

Antes, ironizó al señalar que "a veces nos preocupamos más de la cuenta de lo que hacen nuestros adversarios, los opositores".

"Primero, están en su derecho; imagínense que sean paleros, ya no estamos en el tiempo de antes que había una oposición palera. No, tienen que oponerse, nada más que tienen que hacer críticas constructivas, pero ejercer su libertad, yo tengo que agradecerles mucho a los opositores de que no se ha optado por la violencia", declaró.