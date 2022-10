Siembran el terror en escuelas en Empalme

Hermosillo, Son.- Momentos de terror se vivieron en la escuela primaria “Mariano Silva Cortés”, de la colonia El Sahuaral, en Empalme, al registrarse afuera una intensa balacera que dejó un muerto y dos heridos.

En redes sociales circula un video donde una maestra trata de tranquilizar a sus alumnos mientras se escuchan las ráfagas de arma de fuego de grueso calibre en el exterior del plantel.

“No se muevan por favor, todos abajo, no se muevan por favor, todos abajo; no pasa nada, no pasa nada”, repetía la docente a los menores al momento que se escuchaban las ráfagas.

En pocos minutos la zona se volvió un caos debido a que padres de familia corrieron a la escuela para recoger a sus hijos.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar para atender los casos de crisis nerviosa de alumnos y padres de familia que abrazados no paraban de llorar.

De acuerdo con el testimonio de varios padres de familia, una de las personas lesionadas se metió herida de bala a la escuela y tocó varias puertas para buscar refugio hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La balacera ocurrió en una zona escolar, donde además de la primaria, hay un plantel de preescolar y una telesecundaria.