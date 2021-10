Siete contribuyentes de una misma familia donaban a sus propias fundaciones: SAT

Para defender la limitante de deducciones personales por donativos, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, señaló que siete personas de una misma familia hacían aportaciones a sus propias fundaciones.

"Con estos límites que estamos poniendo se verían afectados con datos de 2019 y de 2020 son sólo siete personas que pertenecen a la misma familia con deducciones de entre 170 y 340 millones de pesos por sólo deductivas", esgrimió.

Durante la reunión de trabajo con senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, dijo que además esas donaciones se las dieron a las fundaciones de su propiedad.

"No se lo dieron a las mujeres maltratadas, no se lo dieron a Caritas...se lo dieron a fundaciones personales; no sólo eso, a la hora que hacen las deductivas el 50% deduce más de lo que da", destacó.

Es decir que su deducción no corresponde a su donativo, lo que significa que las deductivas en el 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales que no existían, acusó.

Si se revisan los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y las declaraciones informativas de las donatarias, son completamente "inventadas", matizó.

Por ello, afirmó que la medida obedece a evitar los abusos porque son siete personas de una misma familia.

"En la parte de donatarias, queremos señalar que el tema debe quedar muy claro que no son las donatarias, pueden recibir todo el dinero que quieran, no hay problema; la limitante está en la deductiva de personas físicas", manifestó.