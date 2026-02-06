Siete heridos deja tiroteo en Monterrey

Monterrey, NL.- Un enfrentamiento a tiros entre presuntos vendedores de droga en el centro de Monterrey, dejó a siete personas lesionadas, entre ellas, cinco mujeres y dos hombres.

Los hechos se registraron en una zona de gran afluencia de vehículos y transeúntes por tratarse de una de las avenidas principales del centro de la capital, que será una de las tres sedes de México junto con Guadalajara y la Ciudad de México, de la Copa del Mundo 2026.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que las siete personas lesionadas, ninguna relacionada con los delincuentes, no tenían heridas de gravedad y todas fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica.

Relacionado con los sucesos, la Fiscalía estatal informó que investiga a cuatro sospechosos.

Por su parte, el Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, adjudicó los lamentables hechos a una presunta disputa entre vendedores de droga en la zona.

Añadió que las balas alcanzaron a herir a transeúntes y comerciantes de la zona.

Asimismo, el funcionario municipal compartió que a través de las cámaras de vigilancia se tienen identificados a cuatro sospechosos y el material será proporcionado a la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.