Sigue afectación por barrenador

Ciudad de México.- A un año y un mes del cierre a la exportación de ganado en pie a Estados Unidos por la reaparición y expansión de la plaga de gusano barrenador (GBG), el sector pecuario en México enfrentó un impacto económico estimado en 15 mil millones de pesos, derivado tanto del freno a las ventas al exterior como de los costos por controles sanitarios, de acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Homero García de la Llata, presidente del grupo, detalló a El Universal que, por un lado, la decisión de detener las exportaciones de bovinos en pie al país vecino costó a los ganaderos aproximadamente 700 millones de dólares, es decir, 12 mil millones de pesos, por cerca de un millón de animales que no pudieron colocarse en el mercado de la Unión Americana.

En suma, los controles sanitarios para frenar la plaga también encarecieron la actividad ganadera, pues más de 2.2 millones de reses que circularon dentro del país pasaron por tratamientos, revisiones y certificaciones obligatorias, lo que incrementó el costo entre mil 200 y 2 mil pesos por animal, es decir, un impacto cercano a 3 mil millones de pesos, gasto que los productores absorbieron para poder comercializar sus reses.

Este impacto económico se concentró principalmente en los ganaderos del sur y sureste del país, donde se trasladó la mayor parte del ganado bajo protocolos sanitarios reforzados y se localizó la mayor incidencia de casos de gusano barrenador.

"El ganado no se perdió, se tuvo que vender en el mercado nacional, pero con un diferencial de precio muy alto frente a Estados Unidos. Dejamos de exportar cerca de un millón de becerros y eso significa alrededor de 700 millones de dólares que ya no ingresaron a la cadena ganadera.

"Las medidas sanitarias eran necesarias, pero el costo lo está absorbiendo el productor. Cada animal que se mueve desde el sur al centro y norte del país llega con descuentos en el precio por tratamientos y revisiones, y eso está pegando directo a los ganaderos", explicó el líder de la confederación.

Ante este panorama, el dirigente advirtió que la falta de exportaciones y el aumento de costos ya tienen efectos directos en los ranchos, donde productores se ven obligados a vender animales antes de tiempo, reducir inventarios y posponer inversiones, lo que afecta la rentabilidad y el empleo en regiones ganaderas.

Para un rescate a corto plazo del sector, los ganaderos piden la regionalización de los cierres fronterizos, al señalar que la plaga del gusano barrenador no se encuentra en las zonas exportadoras del norte del país.