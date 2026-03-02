logo pulso
Sigue la búsqueda de Kimberly Jocelin

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue la búsqueda de Kimberly Jocelin

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaron este domingo una nueva búsqueda en la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la búsqueda de cualquier indicio que lleve a la localización de la estudiante universitaria Kimberly Jocelin, desaparecida el 20 de febrero.

En paralelo, un juez de control impuso ayer prisión preventiva como medida cautelar contra Jared Alejandro "N", detenido por su probable responsabilidad en la desaparición de Kimberly Jocelin Ramos Beltrán.

Una fuente extraoficial informó que el juez dictó la prisión preventiva porque en el sitio donde Jared fue detenido, la Agencia de Investigación Especializada encontró la credencial de elector de Kimberly, así como su bolsa y otros objetos personales.

Con esos elementos se fortaleció su imputación contra el detenido. A Jared se le relaciona con la desaparición de Kimberly porque su nombre y número telefónico aparecen en las últimas llamadas que salieron del teléfono móvil de la joven. La Fiscalía General del Estado de Morelos continuó este domingo con el operativo de búsqueda de Kimberly. 

