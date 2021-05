Siguen restricciones en frontera de México y EU hasta el 21 de junio

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ante la pandemia por Covid-19, las restricciones de viaje en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos se mantienen hasta el próximo 21 de junio.

La SRE señaló que el gobierno estadounidense informó a México que se decidió prolongar las restricciones de viaje un mes más y únicamente pueden cruzar la frontera terrestre quienes lleven a cabo actividades esenciales.

"México y Estados Unidos están en conversaciones para flexibilizar a partir del 22 de junio las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del Covid-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera", refirió la Cancillería a través de redes sociales.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señaló que hay conversaciones con el gobierno de Joe Biden sobre las restricciones en la frontera.

"Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones, porque no han terminado la vacunación en toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación, en todo caso ya están cerca de lograrlo.

"De nuestra parte, cuando se está en una ciudad en verde ya no hay motivos para poner restricciones, salvo que hubiese algún indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o tiene contagios en mayor número que en México, que no es el caso en la frontera norte. Entonces, yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación", expresó el canciller Ebrard.

Agregó que han puesto sobre la mesa que "el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto".