Siguen sin cobrar salarios en la Fonoteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- Los trabajadores de la Fonoteca Nacional contratados bajo el esquema de Capítulo 3000, es decir, como prestadores de servicios profesionales, siguen sin cobrar los salarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre; además, están frente a la incertidumbre respecto a las recontrataciones para el próximo año.

En entrevista con EL UNIVERSAL, algunos de los trabajadores indicaron que han enviado ya cuatro cartas al director general de la institución, Pável Granados, para conocer el avance de los trámites para la realización de los meses adeudados, así como para iniciar un diálogo sobre la situación laboral de los trabajadores para 2022.

Hace unos días la Secretaría de Cultura explicó a este diario que la Fonoteca estaba "a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos para realizar los pagos correspondientes" y que "los prestadores de servicio profesionales de la Fonoteca Nacional han sido informados directamente sobre el porqué los pagos a sus servicios no han sido realizados".

"No es verdad lo que refirió la Secretaría de Cultura. De manera informal, a través de algunos jefes de área, se ha informado al personal que los pagos van a realizarse antes de que concluya el año, pero aún no tenemos fecha definida. Además, hemos enviado cartas al director de la Fonoteca no sólo para tener conocimiento del estado de los trámites ante Hacienda, sino también para dialogar sobre las contrataciones del próximo año y no hemos tenido ninguna respuesta", indicaron trabajadores.

No es la primera vez que la Fonoteca Nacional enfrenta problemas laborales. A finales de 2020 cerca de 100 trabajadores alertaron sobre la falta de pagos y sobre la posibilidad de que más de la mitad no fuera recontratado para un siguiente año.

Tras una serie de protestas y paro de labores, los trabajadores sostuvieron en enero pasado pláticas con las autoridades y llegaron a acuerdos, incluso aceptaron reducción salarial, lo que implicó también reducción de labores.

Tras las negociaciones, parte del personal fue contratado de marzo a noviembre y otra parte de junio a noviembre. Por lo que la relación laboral con el grueso del personal concluyó el pasado 30 de noviembre.

"El personal de base es muy reducido, las labores se mantienen con parte del personal que aceptó continuar trabajando sin contrato. Somos alrededor de 75 empleados con Capítulo 3000, ninguno tiene certeza sobre su recontratación. Por eso nos parece urgente que las autoridades de la Fonoteca se sienten a dialogar con nosotros sobre lo que pasará", dijeron.