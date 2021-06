Siguen varadas en el Istmo 2 mil 500 vacunas antiCovid

A una semana de que EL UNIVERSAL dio a conocer el abandono de un lote de 2 mil 500 vacunas de la farmacéutica CanSino en la región del Istmo de Tehuantepec, el biológico sigue todavía bajo resguardo de la Jurisdicción Sanitaria número 2, pese a que la Delegación de los Programas de Bienestar aseguró que serían trasladadas desde el pasado lunes.

El médico Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, jefe de la jurisdicción Istmo, confirmó que las vacunas aún permanecen en la red de frío de esa dependencia de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y dijo que, de acuerdo con el Programa de Vacunación Universal de la Dirección de Prevención y Promoción de los SSO, el lote podría ser recogido entre el lunes y martes próximos.

Informaron que esas vacunas podrían ser enviadas a la capital oaxaqueña y, allá, el Comando de Vacunación definirá cuándo y dónde serán aplicadas.

Por el momento, reiteró el médico Ramírez Figueroa, los biológicos están bajo resguardo y no corren riesgo alguno.

El pasado viernes, este diario informó sobre la existencia de ese lote de 2 mil 500 vacunas de la farmacéutica CanSino, el cual fue abandonado en Juchitán desde el comienzo del programa de vacunación a los adultos mayores de 60 años, el pasado mes de abril.

La denuncia del lote vacunas en el Istmo la realizó el representante sindical de los trabajadores adscritos a la Jurisdicción Sanitaria número 2, el médico Aníbal Valdivieso.

Al respecto, Bienestar afirmó que no se habían podido trasladar a causa de que el edificio estaba tomado. Al día siguiente, sábado 29 de mayo, los SSO informaron "que las 2 mil 500 dosis de vacunas CanSino que no fueron aplicadas en días recientes en el Istmo de Tehuantepec se encuentran bajo el resguardo de la Jurisdicción Sanitaria 2".

Los biológicos, destacaron las autoridades de los SSO, se encuentran "en la red de frío, con una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, que es un lugar altamente seguro para la conservación en buen estado de estos inmunológicos".

En el comunicado emitido por los SSO, se detalló que "el Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes también tiene una red de frío y planta de emergencia, por lo que, de presentarse alguna eventualidad que pudiera poner en riesgo las vacunas, sería el sitio al que se llevarían".

Los SSO precisaron que será necesario que la Secretaría de Bienestar —que tiene a cargo la logística de la vacunación, censos y registro de la población— defina fecha y lugar para la aplicación de las dosis.