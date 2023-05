Simpatizantes de Morena golpean a reporteros de Radio Fórmula en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Simpatizantes de Morena golpearon a dos periodistas de Radio Fórmula, mientras realizaban un mitin del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Radio Fórmula informó que el reportero Juan Antonio Jiménez y su camarógrafo resultaron lesionados, luego de que los sujetos los golpearon y patearon. "Estamos bien. No pasó más allá de unas patadas y golpes en la espalda (porque de frente no lo hacen) Lo malo es que no nos dejaron trabajar a gusto y nos invitaron a salir 'amablemente' del evento", dijo el periodista.

Los simpatizantes de Morena agredieron a los comunicadores, luego de que en el mitin abuchearon a los periodistas Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

Morenistas protestan con féretros y la imagen de ministra Norma Piña

Previo a la agresión a los reporteros, morenistas cargaron féretros con la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien ha tenido desencuentros con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Juan Antonio Jiménez es reportero de la fuente de seguridad y justicia en Radio Fórmula, por lo que cubre la información referente a la Corte.

Los morenistas continúan en el mitin, en el que han colocado mantas y diversas pancartas en contra de la ministra Norma Piña.