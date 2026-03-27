Simulacro Nacional 2026: ¿qué hacer si no recibo alerta en celular?
El simulacro nacional 2026 se realizará el 6 de mayo con tecnología Cell Broadcast para alertas móviles.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El próximo6 de mayo a las 11:00 del día (horario del centro de México) se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026
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, organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Este ejercicio pretende fortalecer la cultura de la prevención en el país, poniendo en práctica las medidas de protección que se utilizan cuando ocurre un siniestro.
De acuerdo con Protección Civil, esta práctica de simulación también tiene el objetivo de poner a prueba una medida tecnológica jamás utilizada en México, a través del envío de alertas directamente a teléfonos móviles.
La tecnología conocida como Cell Broadcast que se utilizará en el Primer Simulacro Nacional 2026 es un sistema de transmisión masiva de alertas, que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas, según especificaciones técnicas de la GSMA (organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo).
Las características principales de este sistema son:
No requiere internet ni datos móviles
No funciona como SMS, por lo que no satura la red
Llega a todos los celulares dentro de una zona específica
Puede activarse incluso si el teléfono está en silencio o bloqueado
Envía mensajes masivos en cuestión de segundos
Antes del Primer Simulacro Nacional 2026 puedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tu teléfono móvil tenga activas las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales".
Los pasos para corroborar esto son:
Acceder a "Ajustes"
Seleccionar "Seguridad y emergencia" (o "Notificaciones")
Verificar que las "Alertas de emergencia inalámbricas" estén activas
Entrar a "Configuración"
Escoge la sección de "Notificaciones"
Desliza hasta el final de la pantalla para activar las opciones bajo el rubro "Alertas gubernamentales".
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