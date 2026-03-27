Simulacro Nacional 2026: ¿qué hacer si no recibo alerta en celular?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El próximo

a las 11:00 del día (horario del centro de México) se llevará a cabo el

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, organizado por la(CNPC).Este ejercicio pretende fortalecer la cultura de la prevención en el país, poniendo en práctica lasque se utilizan cuando ocurre un siniestro.De acuerdo con, esta práctica de simulación también tiene el objetivo de poner a prueba unajamás utilizada en México, a través del envío de alertas directamente a teléfonos móviles.La tecnología conocida comoque se utilizará en eles un sistema dede alertas, que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas, según especificaciones técnicas de la(organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo).Las características principales de este sistema son:ni datos móvilesNo funciona como SMS, por lo que no satura la redLlega a todos los celulares dentro de una zona específicaPuede activarse incluso si el teléfono está en silencio o bloqueadoEnvía mensajes masivos en cuestión de segundosAntes delpuedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tu teléfono móvil tenga activas las "" o "".Los pasos para corroborar esto son:Acceder a "Ajustes"Seleccionar "" (o "")Verificar que las "inalámbricas" estén activasEntrar a "Escoge la sección de "Desliza hasta el final de la pantalla para activar las opciones bajo el rubro "".