Sin "Abrazos no Balazos", homicidios dolosos seguirían al alza: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Con una estimación de 31 mil víctimas de homicidio doloso para este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2022 fue "muy notorio" la baja en la incidencia de este delito de alto impacto en el país, gracias a la estrategia de seguridad implementada, conocida como "Abrazos, no Balazos".

"Hemos avanzado mucho este año. Por ejemplo, este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva en lo relacionado con homicidios porque cuando entramos al gobierno iba así (hacía arriba) y este año es cuando empezamos con un descenso, empezó a disminuir porque los primeros años todavía nos costó", aseguró.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que su gobierno logró contener la tendencia al alza de los asesinatos en el país que se concentran en seis estados, debido a las acciones implementadas por su gobierno.

El mandatario afirmó que si no se hubiese aplicado su estrategia de seguridad, la conocida como "Abrazos, no Balazos", la tendencia de los homicidios seguiría al alza.

"Si no hubiésemos aplicado la estrategia que se está implementando, la tendencia era esta (al alza) y lo que hicimos, porque era un impulso ascendente, fue detener en caso de homicidios, sólo detener y últimamente más, lo que es 2022", puntualizó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, suman mil 998 víctimas de homicidio doloso al 28 de diciembre.

La SSPC estima que 2022 cerrará con un total de 31 mil 127 asesinatos, es decir un promedio de 85 diarios, lo que representará una disminución de 6.6 por ciento en comparación con 2021.

"Nos llevó tiempo por el incremento que se traía, la dinámica de incremento de violencia que se traía y empezó a bajar".