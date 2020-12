Sin avances en investigación sobre desaparición de 2 jóvenes en bar de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Existen informes de investigación que demuestran que al joven Christopher Aguilar lo sacaron arrastrando, herido, del bar "El Barquito", pues se encontraron restos hemáticos de él en el piso, además, una testigo refirió haberse tropezado con el cuerpo lesionado de la joven Karla Ramírez, afuera del lugar en donde desaparecieron el 28 de agosto, tras registrarse una balacera con armas de grueso calibre, señaló el abogado Guillermo Torres.

A pesar de estos informes, el abogado de los familiares de ambas víctimas, dijo a EL UNIVERSAL que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a través de la fiscalía de asuntos especiales, no cuentan con una teoría del caso por lo que no hay avances en la investigación, ni de la ruta que utilizó la camioneta en donde presuntamente se llevaron los cuerpos.

"No tienen una teoría del caso, eso fue lo que me contestó el coordinador de asuntos relevantes, yo le dije que cómo era posible, entonces cómo están investigando, yo cómo asesor jurídico tengo una teoría del caso y se las manifesté", precisó.

En entrevista con esta casa editorial, contó que su teoría del caso relaciona directamente al dueño de "El Barquito" y su hijo, quien organizó la fiesta, para que se les investigue y dejen de aparecer como testigos de los hechos.

Dijo que tras la balacera, el hijo del dueño del lugar declaró que se escondió detrás de la barra en donde preparaban bebidas alcohólicas, y que al dejar de escuchar los disparos salió y cerró el local; sin embargo, se sabe que en el lugar se limpiaron y retiraron los indicios.

"Existen huellas de arrastramiento, de sangre, se ve que desde adentro del bar a la banqueta están esas huellas de sangre. Hay dictámenes que efectivamente esa sangre coincide con el ADN de Christopher. Hay una testigo que refiere que se cayó encima de Karla y que se manchó de sangre su ropa, y la testigo exhibe su vestido ante la fiscalía para que le hagan el examen de ADN, pero salió negativo, yo propuse que se hiciera de nuevo y no lo han hecho.

"Hay peritajes de balística en donde hay un montón de casquillos de alto poder, de alto calibre, de Cuerno de Chivo. Todo esto si la fiscalía de asuntos relevantes enfocara su aparato de investigación hacia ellos (dueño e hijo) habría resultados", aseguró el litigante.

El abogado refirió que "nada más están enviando oficios a todos los estados de la República, para ver si por ahí, han visto a los muchachos".