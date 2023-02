Sin certeza jurídica escuelas indígenas, acusan maestros mixes

A-AA+

OAXACA, Oax., febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Siete profesores ayuujk del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam) denunciaron que el gobierno federal ha incumplido con el decreto que permita a las escuelas indígenas contar con personalidad jurídica con la que puedan continuar sus operaciones y gestionar recursos económicos.

El 26 de junio de 2020, recordaron, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para definir e implementar alternativas jurídicas y administrativas, que permitan apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas que tienen por objeto desarrollar una educación y formación musical."

En ese documento se establece que se debe de analizar y proponer la viabilidad de constituir como entidades de la Administración Pública Federal a las escuelas o centros de desarrollo indígenas que tienen por objeto desarrollar una educación y formación musical con principios comunitarios. Entre ellas, al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, y en su caso, determinar la naturaleza jurídica que tendrían.

Pese a ese decreto, los profesores denunciaron que las autoridades involucradas han desobedecido el mandato del presidente López Obrador porque el Cecam sigue sin tener reconocimiento alguno porque no se han cumplido los puntos del artículo cuarto y tampoco se ha determinado que esta institución es un ente de la administración pública federal; advirtieron que la falta de reconocimiento jurídico implica la desaparición del Cecam.

Esta es una institución indígena, mexicana de enseñanza de música ubicada en Santa María Tlahuitoltepec Mixe, en la Sierra Norte de Oaxaca. Se fundó en 1977 bajo las reglas comunitarias, con el fin de formar profesionales en la música de viento en el área técnica y artística. Forma parte del patrimonio cultural del pueblo mixe, y tiene reconocimiento nacional e internacional.

La Banda Filarmónica del Cecam ha participado en eventos nacionales e internacionales. Entre ellos, estuvo presente en la ceremonia de festejos de la Independencia de 2019.

"No obstante su importancia cultural y comunitaria, el Cecam no cuenta con personalidad jurídica propia, lo que lo ubica en el limbo jurídico y le impide obtener recursos y celebrar convenios que le permitan su subsistencia", explicaron los profesores.

Ante esta situación, informaron que promovieron un amparo contra la Consejería Jurídica Federal y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ante las omisiones y esperan obtener a través del juicio de amparo el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Los docentes argumentaron en su demanda de amparo que diversas secretarías del gobierno federal no han dado cumplimiento al decreto del presidente López Obrador que ordena otorgar reconocimiento jurídico al centro de formación artística indígena más importante de México.