Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

"Sin comentarios", dice Sheinbaum tras denuncia de "Alito" contra Maduro

Por El Universal

Agosto 12, 2025 11:07 a.m.
Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la denuncia que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

En la conferencia mañanera de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue cuestionado si procedería esta denuncia, pero la presidenta Claudia Sheinbaum respondió.

"Fiscal, preguntarle sobre esta denuncia de 'Alito' Moreno contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por nexos con cárteles mexicanos. ¿Procedería esta denuncia?", se le preguntó a Gertz Manero.

"Yo creo que sin comentarios", respondió la mandataria federal.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

"Sin comentarios", dice Sheinbaum tras denuncia de "Alito" contra Maduro

FGR anuncia apelación por libertad a Israel Vallarta

SSPC reporta captura de objetivos prioritarios de "La Barredora"

Baja del 25.3% en homicidio doloso a nivel nacional: SESNSP

