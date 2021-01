Sin condiciones para regresar a clases presenciales en Chiapas: CNTE

La sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró que no hay condiciones sanitarias en las escuelas de Chiapas para regresar a clases aunque la entidad se encuentre en semáforo verde por Coronavirus 2019. Su líder, Pedro Gómez Bahamaca, cuestionó: "¿quién le mintió al presidente?".

El titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado en la conferencia de prensa matutina para que en Campeche y Chiapas, entidades que se encuentran en semáforo epidemiológico verde, las escuelas regresen a clases presenciales.

Sobre dicho llamado, el líder de la disidencia magisterial en Chiapas dijo que no hay condiciones ni estructura suficiente para que los niños vuelvan.

"¿Quién le miente al presidente? ¿A qué escuelas se les ha dotado de insumos necesarios y materiales para tener una buena sanidad? ¿Cómo se resuelve el problema en donde los grupos en Chiapas, en su mayoría se componen de hasta 50 alumnos, para cubrir con la sana distancia?", cuestionó.

En específico, detalló que la mayor parte de las escuelas en su entidad no cuentan con agua potable, que los grupos son de 30 a 50 alumnos que toman clases en salones pequeños donde es imposible mantener la sana distancia; y que ni el gobierno estatal, municipal o federal ha entregado a las comunidades escolares los insumos necesarios para sanitizar salones y planteles o, por lo menos, lavarse las manos y mantener la seguridad sanitaria: jabón, gel anti-bacterial, cloro ni cubrebocas.

"Hago el llamado a estas entidades gubernamentales a que asuman la responsabilidad generando condiciones inmediatas de lo que significa contar con agua potable en todas las escuelas. En casi ninguna escuelas de Chiapas hay agua a diario", dijo.

"Para el día 11 (de enero) ¿cuántos días nos faltan para este anuncio que se está haciendo (de regresar a clases)?. No nos estamos negando del regreso a clases, nunca lo hemos hecho, pero también es nuestra obligación decir, con santo y seña, que en Chiapas no estén dadas las condiciones óptimas para que se dé el regreso a clases. La realidad es otra".