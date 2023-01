Sin confirmar pago por ataque a Gómez Leyva, afirma García Harfuch

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch informó que la célula de Pool Pedro "N" tiene nexos con bandas de narcomenudeo local, pero hasta el momento no se le identifica con grandes líderes. Además, que no se tiene confirmado el pago de 400 mil pesos por el atentado. A pregunta expresa, el jefe de la policía señaló que han hallado la relación de esta célula con otras más pequeñas dedicadas al narcomenudeo, sobre todo en Iztacalco y Venustiano Carranza.

Banda criminal de Pool extorsionaba a comerciantes del Mercado de Sonora Señaló que la célula de Pool operaba extorsiones a comerciantes del mercado de Sonora, sin embargo, continúan con el análisis de la información delictiva de este grupo para identificar si participaron en otros ataques y no solo contra el comunicador. Omar García Harfuch comentó que faltan personas por detener y que los 11 detenidos se encuentran declarando al respecto.

Aseguró que una de las mujeres detenidas, es decir, la hermana de Pool Pedro, hacía de halconeo para la organización delictiva, que hasta ahora se sabe, operaba de manera independiente. Por su parte, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, comentó que realizan trabajos de campo y pidió paciencia para determinar si hay otros eventos en los que se pueda relacionar a esta célula. En cuanto a los autores materiales, señalaron que aún no están establecidos, por lo que se reservaron datos al respecto.

Este día, la SSC informó que en seguimiento a los vehículos utilizados por los participantes de la agresión, efectivos de la Policía de la Ciudad de México, con elementos de las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, dieron cumplimiento primero a una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Chalco. En esta acción se aseguró la camioneta Acura color negro, que como se precisó durante la conferencia de ayer, fue utilizada por los tres tripulantes del vehículo Seat Ibiza color negro que sirvió como muro en el ataque.