Sin Covid, 8 municipios de Hidalgo

De los 84 municipios que tiene Hidalgo, ocho están libres de Covid-19, en dos de ellos hay restricción de visitantes, lo que pudo contribuir a que no llegara la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, las demarcaciones que no registran casos positivos son Pacula, Nicolás Flores, Pisaflores La Misión, Eloxochitlán, Tlahuiltepa,Tepehuacán y Xochicoatlán.

La Secretaría de Salud señala que además de la información que se les brindó, las autoridades municipales contribuyeron con acciones específicas.

En el caso de los municipios de Eloxochitlán y Tlahuiltepa, los delegados de la comunidades instalaron filtros carreteros y colocaron lonas en las que se advierte a los ciudadanos que no pueden ingresar si no habitan en las localidades.