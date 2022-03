Sin fecha para llevar al pleno iniciativa de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo (Morena), afirmó que no hay una fecha fija para llevar al pleno la reforma eléctrica. Lo anterior tras la propuesta de su bancada para que la iniciativa presidencial se avale el 13 de abril.

En conferencia de prensa tras la instalación de la Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, con la que dio inicio el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica, descartó la pretensión de un fast track.

"La iniciativa del Presidente tiene 6 meses de presentada, no ha sido apresurada, ahora, sí hay una fecha de inicio de la etapa de discusión que es el día de hoy, pero de que se pretende dictaminar y subir al pleno en el mes de abril, la respuesta es que no hay una fecha precisa para ir al pleno", aclaró.

El diputado morenista explicó que en la reunión de instalación, que se desarrolló de manera privada, "se votó un acuerdo que establece el método de trabajo para empezar la etapa del proceso legislativo de dictamen, para primero constituir las dos comisiones dictaminadoras en una sesión permanente, lo que ocurrirá en los primeros días de la semana próxima", indicó.

Juan Ramiro Robledo señaló que a lo largo de los trabajos, se permitirá la participación todos los grupos parlamentarios "quienes podrán opinar, podrán discutir, podrán objetar". Asimismo, recordó que adicional a la iniciativa presidencial, al interior de las comisiones hay otras iniciativas de reforma que tienen que ver con el mismo contexto y la misma materia de la energía eléctrica "por lo que tendrán que ser dictaminadas".

Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, aprovechó para responder al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien este jueves solicitó que los contratos sean respetados.

"La iniciativa propone un sistema mixto de 54% de generación por parte de la Comisión Federal de electricidad y 46% de la iniciativa privada, esto significa que las inversiones que ya están presentes en la industria eléctrica están garantizadas", indicó.

El diputado agregó que "siempre habrá campo de inversión para todos, por lo que le decimos al embajador que esté tranquilo, que las inversiones nacionales y extranjeras privadas que están presentes, y las futuras, tendrán todas las garantías para poder seguir en México", aseveró.