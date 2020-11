Sin freno, las fiestas y reuniones en Ecatepec

Sin freno, siguen realizándose fiestas en Ecatepec, no obstante que el municipio ocupa el primer lugar en el número de contagios de Covid-19 y muertes en el Estado de México.

Personal de las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, entre otras, dispersaron a unos 100 asistentes en dos fiestas que se celebraban al interior de domicilios particulares, quienes no acataron las medidas sanitarias recomendadas, además de que retiraron un puesto de micheladas en la vía pública y suspendieron un bar clandestino.

El operativo se realizó la noche del sábado, el cual detectó una fiesta en un domicilio de avenida Maravillas, colonia Granjas Valle de Guadalupe, donde cerca de 10 jóvenes ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que las autoridades pidieron suspender el festejo y del interior de la vivienda salieron alrededor de 35 jóvenes, en su mayoría menores de edad, quienes no respetaron las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

En la avenida Gobernador Alfredo del Mazo, en la misma colonia, las autoridades apercibieron a los encargados de la unidad económica con razón social Follow Fly Wings para que acataran las medidas de sana distancia y el aforo de 30% en el local, además de que les pidieron retirar mesas y sillas colocadas en la banqueta, lo que impedía el libre tránsito peatonal.

En la esquina de las calles Clavel y Rosales, las autoridades colocaron sellos de suspensión a un establecimiento con razón social Los Hernández, que fungía como tienda pero al mismo tiempo ofrecía la venta de micheladas en la vía pública.

En calle Nardo, colonia Jardines del Tepeyac, se suspendió el bar clandestino Sabor a Salsa, en cuyo interior había 40 personas.