Sin fundamento sobre posible infiltración china y rusa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tienen fundamento la advertencia del exdirector de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christopher Kreps, quien recomendó a México fortalecer su tecnología para evitar que la inteligencia china o rusa se infiltre en sus instalaciones y sistemas críticos.

Esto luego de que el grupo de activistas Guacamaya hackeó un servidor de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y obtuvo archivos y correos eléctricos de la institución.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL, el Jefe del Ejecutivo dijo que esas preocupaciones no tienen fundamento.

"No, no, no, es que todos opinan... Aquí es muy común que lo diga un exagente de la DEA declaró, un agente de la CIA, una gente muy cercana al FBI, es como las fuentes de aquí de Palacio, entonces no hay porque estar creyendo esas cosas".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Kreps afirma que así como se fortalece la relación comercial entre México y Estados Unidos, se incrementa el interés de China y Rusia de operar sus aparatos de inteligencia.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que con China, Rusia y con todos los países del mundo, México tiene buenas relaciones.

"Tenemos una muy buena relación con el gobierno de China, porque además de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad".

Recordó que durante la pandemia de Covid-19, China fue de los primeros países que enviaron equipos médicos y vacunas a México y en el caso de la "Unión Soviética" lo mismo.

"Me acuerdo que tenía Covid, la primera vez, se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono y hablé con él por teléfono y fue para ofrecer todo el apoyo y pues hay una relación de amistad y con el gobierno de Estados Unidos, pues es una política de buena vecindad con el presidente Biden".