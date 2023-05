Sin infraestructura, "se nos va a caer sueño de nearshoring": Grupo Gentor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La infraestructura en todas sus vertientes representa los pilares del desarrollo en México, pero de no invertir en ellos, se corre el riesgo de no aprovechar la importante oportunidad con el nearshoring, advirtió Grupo Gentor (GG).

"Esos son los pilares del desarrollo, si cualquiera de estos pilares falla, podemos tener las mejores condiciones geográficas, podremos estar ubicados con 3 mil 145 kilómetros de frontera, podemos estar al lado de nuestro vecino, podremos tener mar Atlántico y Pacífico y Mar Caribe, pero si no tenemos infraestructura, no tenemos comunicaciones, no tenemos agua se nos va a caer el sueño", afirmó Kevin Piccolo, representante del grupo.

Al dictar una conferencia magistral en el arranque del Foro nacional IMEF sobre Energía e Infraestructura 2023 sobre los retos en la relocalización, mencionó los cuatro pilares de desarrollo que se deben atender: infraestructura para el transporte, infraestructura eléctrica, infraestructura hídrica e infraestructura en telecomunicaciones.

En ese contexto señaló que el principal reto a enfrentar es el exceso de regulación, como los permisos para la interconexión y el Estado de derecho, por lo que muchas empresas han optado por llevar a juicio generar su propia energía.

Sin embargo, Piccolo reconoció que se empieza a ver "a cuenta gotas" la liberación de los permisos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Consideró que el gobierno federal se está dando cuenta de la importancia de la participación de la iniciativa privada en este sector, como lo muestra el Grupo Gentero como mayor proveedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con siete proyectos en centrales eléctricas que necesitaban repotenciar.

----Destacan fortaleza del peso mexicano

El experto destacó los efectos que ha tenido la fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense sobre los proyectos de energía.

"Hay un riesgo cambiario con el fenómeno del superpeso en el balance con pérdidas bastantes fuertes", admitió, pero para ello mencionó que existen las coberturas cambiarias y la diversificación para honrar los compromisos a futuro.

Sobre el financiamiento de la banca y fondos de inversión para estos proyectos, estableció que si bien las elevadas tasas de interés son un elemento importante, hay disposición para apoyarlos.

Incluso dijo que si el financiamiento se hace bajo los principios de emisiones sustentables se pueden conseguir tasas más atractivas.

Como ventaja para México para el nearshoring, señaló los precios competitivos del gas que son más baratos respecto a Europa en donde son más caros por los efectos de la guerra en Ucrania.