Sin interés de ciudadanos la consulta popular: Mancera

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera aseguró que no hay interés de los ciudadanos por participar en la consulta popular que busca juzgar a cinco expresidentes porque de entrada la pregunta es muy ambigua y vaga.

En entrevista en la sede del Senado previo a la sesión de periodo extraordinario, expuso que no percibe en el ánimo ciudadano el interés de participar este domingo en la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizada por el INE.

"Desde un principio afirmamos que la pregunta es muy vaga, muy ambigua, la verdad no escucho en el día a día a personas que estén muy interesadas en participar. Yo no las escucho. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí están las convocatorias, ahí está lo que se ha dicho, vamos a ver exactamente cómo es que transita", apuntó.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó que por medio de una consulta ciudadana sé pretenda someter a procesos penales o administrativos a exfuncionarios, cuando el que la ley señala que ésta se debe ejercer si hubiera alguna responsabilidad.? Cabe recordar que el próximo domingo 1 de agosto el INE instalará en todo el país 57,087 casillas, para que las y los mexicanos respondan a la siguiente pregunta:?"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", es la pregunta impresa en la boleta.