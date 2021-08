"Sin ley secundaria, imposible consulta sobre revocación de mandato", dice Monreal

Senadores de Morena y el PAN difieren respecto a la urgencia de aprobar la ley secundaria de la consulta para la revocación de mandato. Mientras el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advierte que sin reglamentación será imposible llevar a cabo dicha consulta, el senador panista Damián Zepeda afirma que el ejercicio se puede realizar con el marco legal actual, sin "inventar el hilo negro", por lo que la ley secundaria puede esperar a que se instale aborde la próxima legislatura, en septiembre.

Entrevistado al término de la entrega de constancias del "Taller Legislativo para las Juventudes", el coordinador de los senadores morenistas subrayó que es fundamental establecer la ley reglamentaria que permitirá que se consulte a los ciudadanos si están de acuerdo en que continúe o se revoque el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otros gobernantes, ya que de lo contrario, "no se puede ejercer este derecho de participación directa y denominado revocación de mandato", que subrayó, "es trascendente para la vida pública del país".

Monreal Ávila urgió a que se legisle en la materia, por lo que explicó, es necesario que la próxima semana se abra un periodo extraordinario en el Senado para abordar las iniciativas qué hay al respecto, entre ellas una del propio presidente de la Junta de Coordinación Política.

Insistió en que lo que se requiere "es una nueva ley, para actualizar la modificación constitucional de la supresión del Fuero Constitucional al Presidente de la República, y es una actualización normativa que necesita el marco constitucional y legal tenerlo de manera clara, para cualquier circunstancia que se presente en el futuro".

Por el contrario, Damián Zepeda aseguró que no está en duda que pueda llevarse a cabo la revocación de mandato, ya que "la Constitución es tan clara que claro que el INE podría organizarlo con lineamientos, particularmente cuando hay una Ley Federal de Consulta Popular, que básicamente hace lo mismo, preguntarle a la gente pues un cuestionamiento, no necesitas inventar el hilo negro".

En rueda de prensa reconoció sin embargo que "lo ideal" sería que sí tuviéramos una ley secundaria, por lo que anunció que ya presentó una iniciativa al respecto, pero para que se discuta en la siguiente legislatura.

Zepeda afirmó que la figura de revocación de mandato está muy bien reglamentada desde la Constitución. "Afortunadamente hicimos bien el trabajo y no hay mucho que te puedas salir de ahí; ¿cuáles son los puntos centrales?, primero, es una figura de castigo a un gobernante, no es una figura de premio, el presidente insiste en quererlo ver como la continuidad de su mandato, no, es el derecho del ciudadano de quitar a un gobernante por la pérdida de la confianza, así lo dice la Constitución, así lo establecimos en los transitorios, la gente va a decidir si se revoca o no ese mandato, si se concluye anticipadamente o no el gobierno de alguien, no si continúa gobernando.

"Segundo, el porcentaje mínimo de participación está establecido en la ley, 40 por ciento, ya lo dice la Constitución, así tendrá que decir la ley secundaria. De ese 40 por ciento se requiere la mitad más uno para que proceda la revocación; ¿quién lo organiza?, el INE, ¿quién lo difunde?, el INE, está completamente prohibido hacer campañas publicitarias, de difusión y demás, lo cual no implica por supuesto libertad de expresión, pues los ciudadanos podemos tener una opinión, no hay que ser ridículos en ello, lo que no se puede es contratar, difundir, la propia consulta, lo tendrá que hacer el INE", destacó.

El senador panista indicó que la consulta para la revocación de mandato se realiza al concluir el tercer año de gobierno, es decir, a inicios del cuarto año, "y para este caso del presidente López Obrador se puso específicamente fechas, quedando, al final de cuentas, en marzo para la celebración".

Con este calendario, detalló, se prevé que "las firmas se van a estar recogiendo entre noviembre hasta mediados de diciembre, después vendrá la convocatoria y la votación sería en marzo".

"La revocación de mandato es una figura positiva, existe en el mundo, en las democracias avanzadas, no hay que tenerle miedo a preguntarle a la gente, en este caso si es tiempo de quitarle el mandato al presidente de la República", puntualizó Damián Zepeda.