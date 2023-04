Sin mensaje de AMLO en reunión de gobernadores de Morena en PN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no hubo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cónclave de gobernadores de Morena y aliados en Palacio Nacional.

"Ya aparecerá, tengan paciencia", dijo López Hernández.

Al término de la reunión que duró casi dos horas, el secretario de Gobernación dijo que los temas que se trataron fueron seguridad y el avance de los programas sociales.

"Fue una reunión que ya se tenía programada, la evaluación de la estrategia nacional de seguridad y de los programas del Bienestar", indicó.

Al cuestionarle por qué no había mandado un mensaje el titular del Ejecutivo a los gobernadores, Adán Augusto López explicó: "Porque la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación".

Señaló que la tranquilidad de los mexicanos es que se ha informado sobre el estado de salud del Mandatario, que tiene Covid-19 y está aislado recuperándose.

A cuatro días de su contagio y que se ha mantenido alejado de la arena pública, el titular de Segob dijo que él sí ha visto al Presidente de la República.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que López Obrador pronto se reintegrará a sus actividades oficiales.

"Tuvimos una información de que está muy bien y que pronto nos vamos a ver con él. Estamos tranquilos porque tuvimos el informe de que prácticamente está listo para volver", indicó.

Al cónclave asistieron los 22 gobernadores emanados de Morena y sus aliados.