Sin nombrarla, AMLO hace alusión a Gálvez en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Sin mencionar su nombre, luego de las medidas cautelares impuestas por el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión a Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante de la oposición a la Presidencia.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que en el sexenio pasado, antes de decidir quién sería el candidato presidencial del PRI, las encuestadoras comenzaron a ayudarle "como en nado sincronizado" al licenciado Enrique Peña Nieto antes de la elección.

"Digo esto porque ahora están haciendo lo mismo, ya de repente no puedo mencionar a las personas, ya está hasta las nubes, porque quienes hacen esas encuestas, desde luego no la aplican, las hacen en el escritorio, son especialistas en cucharear".

Señaló que la empresa GEA ISA empezó con encuestas previo a la elección de 2006, cuando "se robaron la Presidencia" y en pago Guillermo Valdés, director de la empresa, terminó como director del CISEN, que era "el centro de espionaje del gobierno".

Explicó que, en la campaña presidencial pasada, quienes hacían las encuestas era una empresa de Liébano Sáenz, exsecretario particular del expresidente Ernesto Zedillo (PRI), con Federico Berrueto.

"Ellos hacía esa encuesta si estaba arriba el presidente Peña en ese entonces, pero no tanto porque lo ponían como 80%, no yo estaba hasta el suelo, diario, diario, al grado de que Ciro (Gómez Leyva) tuvo que ofrecer disculpas, solo que el daño ya lo habían hecho, pura propaganda sucia por consigna".

López Obrador dijo que no hay que preocuparse mucho porque la gente está muy consciente y muy activa, pues sus adversarios no solo tratan de manipular aquí, no, tienen conexiones con la gran prensa mundial.