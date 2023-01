Sin rastro de niño y cuatro jóvenes desaparecidos en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., enero 13 (EL UNIVERSAL).- A más de tres semanas no se ha logrado dar con el paradero del niño Tadeo Núñez, de seis años de edad, raptado el 20 de diciembre en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos; tampoco con los cuatro jóvenes de Colotlán, Jalisco, desaparecidos en Navidad sobre la carretera federal en el municipio de Tepetongo; ni con la reciente desaparición de la maestra de Aguascalientes, Diana Laura y su amigo Jesús, ocurrida el 6 de enero, en el municipio de Villa García.

Estos solo son algunos de los casos que han tomado relevancia en las últimas semanas, pero de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en 2022 se reportaron a mil 157 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales, se especifica que 225 están clasificadas como desaparecidas al confirmarse que fueron producto de la comisión de un delito; de este total, 73 víctimas han sido localizadas, 19 de ellas sin vida, mientras que 152 siguen sin ser localizadas.

En entrevista, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, respecto al caso del pequeño Anthony Tadeo "Teo" Núñez Trejo, precisó que se investiga bajo el protocolo de secuestro, tras señalar que inicialmente se abrió la carpeta de investigación de manera oficiosa por el delito de privación ilegal de la libertad, pero después de una semana de la desaparición, la familia interpuso la denuncia formal y la línea de investigación cambió al delito de secuestro, por ende, se turnó a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro.

Ante el sigilo de la investigación, el fiscal solo dijo que van cuatro órdenes de cateo que se han realizado en este tiempo, la primera se ejecutó en colaboración con la Fiscalía de San Luis Potosí, por tratarse de un inmueble en el estado vecino, mientras que la semana pasada se ejecutaron otras tres órdenes más en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. Incluso, mencionó que derivado de los resultados que se arrojen se prepara otra más nuevamente en el estado potosino.

Sin embargo, dijo que no se puede dar mayores detalles para no poner en riesgo la vida de la víctima.

El fiscal admitió que también la zona de Villa de Cos, limítrofe con San Luis Potosí, es una región complicada por la presencia del crimen organizado, pero dejó entrever que el caso del secuestro del pequeño Tadeo, la línea de investigación no arroja que esté relacionada a algún grupo delictivo, pero prefiere esperar a tener lo resultados.

Los 4 colotlenses desaparecidos en Tepetongo

En cambio, en el caso de las desapariciones de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, así como su prima Irma Paola Vargas Montoya y José Gutiérrez Farías (novio de Daniela), originarios de Colotlán, Jalisco, sí se presume que están ligadas a los grupos delictivos, pero a la fecha siguen sin tener rastros de ellos ni del vehículo en el que viajaban el 25 de diciembre del año pasado, cuando transitaban a la altura de la comunidad de Víboras, en el municipio de Tepetongo.

El fiscal menciona que esa franja entre Zacatecas y Jalisco que abarca a los municipios de Tepetongo, Valparaíso y Jerez, tienen presencia los dos cárteles (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación), ya que "hay una fuerte disputa entre ambos grupos, unos para avanzar y otro para contener su posición", dijo, en la que se han registrado una serie de desapariciones en esa zona, como ejemplo mencionó la desaparición del enfermero Refugio Robles, el 15 de septiembre. A la fecha, no se sabe de su paradero.

Maestra desaparecida en Villa García

Otro de los casos más recientes ocurrió hace una semana, se trata de la desaparición de la maestra Diana Laura Castillo Hurtado, de 24 años de edad, quien trabaja en una telesecundaria de Aguascalientes, pero es originaria del municipio de Villa García, Zacatecas, quien acudió a su pueblo con sus papás para partir la rosca de reyes.

Sin embargo, la noche del 6 de enero, cuando se presume que Diana daba una vuelta en el pueblo acompañada de su amigo Jesús Rodríguez Andrade. La versión que han dado algunos de los familiares es que han indagado entre la población y lograron saber que en una colonia de Villa García conocida como Las Casitas, una camioneta los iba persiguiendo, y se presume que hombres armados se los llevaron.

Al respecto, Francisco Murillo Ruiseco asegura que el 11 de enero se desplegó un operativo de búsqueda en los municipios de Villa García y Pinos, con 72 servidores en 18 unidades móviles con corporaciones militares, estatales de Zacatecas, incluso, personal de la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, por ser una zona colindante con el vecino estado hidrocálido.

Hasta el momento, tampoco se ha logrado dar con el paradero de estos dos jóvenes, la Fiscalía de Zacatecas destaca que se continúa con los despliegues de búsqueda y con las acciones en campo y análisis técnicos de los teléfonos celulares.