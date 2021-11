Sin respeto a los poderes, no se puede hablar de Estado de derecho: Sánchez Cordero

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que sin el fortalecimiento y sin el respeto irrestricto a sus atribuciones de cada uno de los poderes no podríamos hablar de un Estado de derecho.

Al participar en la firma de un convenio de colaboración general en materia de capacitación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que como secretaria de Gobernación jamás tuvo una actitud de intromisión en las decisiones de los magistrados electorales.

"Saben y conocen como yo actué como secretaria de Gobernación, con respeto irrestricto a ustedes, al tribunal y a cada uno de ustedes, jamás fui intromisa" y dijo que cuando lo hizo fue dando argumentos jurídicos y sólidos.

En la sede del Senado y ante los magistrados de la Sala Superior encabezados por su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, la senadora por Morena dijo estar convencida de que el Estado de derecho se logra sobre todo a través de la independencia y autonomía de los poderes judiciales y en este caso del Poder Judicial de la Federación y del TEPJF.

Aseguró que esa ha sido su conducta como jueza constitucional, como constituyente de la Ciudad de México y ahora en el Senado.

"Mi convicción es el respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano y a los y los poderes judiciales" a los tribunales locales, porque fortaleciendo a los mismos se logra un Estado democrático de derecho.

Subrayó que no existe confrontación entre las instituciones del Estado México y por el contrario debemos tener cooperación, colaboración y una relación institucional, como es el caso del convenio que se firmó entre el Senado y el TEPJF.

Por su parte, el presidente del TEPJF, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, expuso la división de poderes no significa confrontación ni división sino cooperación por lo que la firma del convenio con el Senado fortalecerá la democracia.

Expuso que desde el TEPJF "apostamos por la cooperación con los poderes públicos e instituciones del Estado" y en ese contexto se busca sumar esfuerzos con el Senado en materia de capacitación en temas como los derechos políticos y electorales.