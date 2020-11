Sin resultados en seguridad, por incongruencias y contradicciones: Observatorio Ciudadano

En la estrategia nacional de seguridad pública abundan las contradicciones entre lo prometido y lo realizado, entre lo planeado y lo alcanzado, a dos años de su puesta en marcha, consideró el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al presentar este martes el estudio "La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024)", el director del ONC, Francisco Rivas Rodríguez aseguró que no hay resultados positivos en materia de seguridad, debido a las incongruencias y contradicciones que exhibe la estrategia del actual gobierno.

Rivas Rodríguez destacó un decálogo de hallazgos que evidencian que no hay "cambio de paradigma", como se establece en dicho documento programático, y falta de coherencia en la política de seguridad.

Expuso que la militarización se ha extendido a diversos sectores de la administración pública y las Fuerzas Armadas hoy gozan de un poder sin precedentes.

En tanto, señaló Rivas Rodríguez, la Guardia Nacional se consolida como una institución militarizada en los hechos.

Además, comentó que no hay correlación alguna entre los apoyos de programas prioritarios y la incidencia delictiva.

Indicó que el "pleno respeto a los derechos humanos" se contradice y vulnera prácticamente a diario desde el púlpito presidencial.

Y destacó: "Con la eliminación del Fondo de Protección los defensores de derechos humanos y periodistas están en el desamparo total".

"Las autoridades federales presumen ser feministas, pero niegan la violencia de género y la familiar. El verdadero feminismo está en las calles demandando la seguridad que el Estado les niega. Pese a los esfuerzos emergentes de planes y programas, no hay rectoría por parte del gobierno federal ni resultados que anunciar".

"La legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales es inminente tras la aprobación de la reforma en el Senado, pero no se observa una política de drogas clara de la administración federal. Se pronostican severos problemas en la implementación de dicha reforma, algunos derivados de la falta de presupuesto".

"La administración federal predica diariamente en contra de las políticas neoliberales. Sin embargo, su política penitenciaria se centra en la continuidad del modelo privatizador de los penales federales".

"La eliminación del FORTASEG derrumba todo discurso federalista y socava las opciones locales de desarrollo policial. La implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se vuelve prácticamente irrealizable sin recursos presupuestales".

"La 'pacificación del país' por medio de la 'regeneración ética' es un soliloquio presidencial. En la práctica, persisten las acciones de persecución e interdicción del crimen al mismo tiempo que un discurso que ve en estas la causa del incremento de la violencia y la inseguridad".

"La política de combate a los recursos de procedencia ilícita representa la principal ventana de oportunidad para el gobierno federal. Sin embargo, la asignación presupuestal no indica que sea una prioridad. Proyectos improvisados como la Guardia Financiera debilitan la coordinación entre las autoridades del sistema anti lavado y generan dispendios de recursos humanos y financieros".

"La coherencia no es un atributo de las políticas públicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La incongruencia entre el discurso y los hechos es una desafortunada constante en un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores y a cualquier voz crítica".

Francisco Rivas exhortó a que antes de publicar los programas específicos derivados del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, se evalúe su coherencia.