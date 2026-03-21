Sin soluciones, la CNTE concluye paro

Ciudad de México.- Sin obtener solución a sus demandas y sin ser recibidos en Palacio Nacional como exigían, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminaron el paro de 72 horas convocado en 22 estados del país, así como el plantón que mantenían desde el miércoles pasado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los maestros realizaron este viernes una serie de mítines en diferentes instituciones financieras que administran a las Afore, el gremio magisterial comenzó a desmontar las casas de campaña que instalaron en la plancha del Zócalo para dar por concluidas sus actividades en el marco del rechazo a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, se tenía previsto que a las 14:00 horas llevarían a cabo la última marcha desde el Ángel de la Independencia, misma que no tuvo convocatoria.

La mañana de este viernes, maestras y maestros de distintas secciones se concentraron en Paseo de la Reforma para protestar en instituciones financieras como MetLife, Banorte, Profuturo, Inbursa, Banamex y Sura.

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En una barda de MetLife, ubicada en Paseo de la Reforma 265, los profesores escribieron: "¡Abrogación de Ley del ISSSTE 2007! ¡Ni UMA ni Afore, sistema solidario de pensiones!".

Desde el año pasado, la CNTE ha exigido la cancelación del pago de pensiones en UMA y reformar el artículo 27 constitucional para rescatar la propiedad ejidal y comunal.

El miércoles pasado, la jornada de protestas comenzó con una conferencia de prensa en la que advirtieron que, de no ser cumplidas sus demandas, evitarían la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

Finalmente, desde las 9:00 horas de este viernes, grupos de maestros bloquearon los accesos a instalaciones de varias aseguradoras, donde lanzaron consignas como: "¡La CNTE vive, la lucha sigue!" y "¡El paro, el paro, es culpa del Estado!".