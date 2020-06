Sin solventar, daño al erario por mil 700 mdp para damnificados: ASF

El auditor de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga, reveló que a casi tres años de los sismos de 2017, la Secretaría de Hacienda no ha podido explicar el destino de mil 700 millones de pesos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), por lo que se presume un daño patrimonial por ese mismo monto.

En reunión entre funcionarios de la ASF, encabezados por el auditor David Colmenares Páramo, con legisladores de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Barriga señaló que la observación subsiste aunque el Fonrec ya quedó liquidado en el actual ejercicio fiscal.

Explicó que en la revisión de la Cuenta Pública 2018 –último año del sexenio de Enrique Peña Nieto- se revisó Fonrec, se auditó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banobras y a los tres estados que hicieron uso de este Fondo, el estado de México, Morelos y Oaxaca para enfrentar las consecuencias de los sismos de 2017.

"Los resultados de la revisión nos dieron una sorpresa en el sentido de que los 2 mil 500 millones de pesos que tenía asignados en el presupuesto 2018 únicamente la SHCP transfirió recursos a las entidades por 800 millones de pesos es decir hubo un remanente de mil 700 millones de pesos de lo aprobado en el presupuesto, que no fueron ministrados para los fines para los cuales fueron aprobados en el Presupuesto, Hacienda no nos supo explicar el destino final de estos mil 700 millones de pesos.

"Tuvimos que hacer una solicitud de aclaración por una presunción de un pliego de observaciones por un daño al erario al no poder identificar porque no se aportó estos mil 700 millones de pesos al Fonrec y al no poder tampoco acreditar el destino de estos mil 700 millones de pesos" explicó.

En la reunión, Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF informó que respecto a las revisiones aplicadas a recursos para atender los sismos y la dispersión que de ellos realizó la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) a través de Bansefi, expuso que de los 475 millones ejercidos se revisó una muestra de 140 millones, y se emitieron pliegos por esa misma cantidad, mismos que están pendientes de solventarse .

Sobre la aplicación de recursos del bono catastrófico y disponibilidades del Fonden y Fonrec por 21 mil millones de pesos, las observaciones fueron de 7 millones, es decir, 0.04% del monto revisado.