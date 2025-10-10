logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Fotogalería

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical "Raymond "

Por El Universal

Octubre 10, 2025 04:06 p.m.
A
Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical Raymond

El Instituto de Protección Civil del Estado recomendó a la comunidad educativa de los municipios del sur de Sinaloa extremar precauciones a partir de la tarde de este viernes, ante los pronósticos de fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical "Raymond " que se ubica en las costas del Pacífico.
A su vez, el Coordinador municipal de Protección Civil en Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros pidió a los propietarios de anuncios espectaculares a bajar las lonas para reducir los riesgos, ante los pronósticos de que, en los próximos días, se presentarán fuertes lluvias y vientos.
Pidió a la población extremar precauciones y permanecer atentos al desarrollo del fenómeno natural, por lo que los cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para prestar ayuda a la población en caso de que se presenten contingencias por las lluvias.
A las familias que viven en zonas bajas o cerca de arroyo, canales o drenes, estar atentos al aumento de los niveles de agua, para que en caso de que tengan que evacuar sus hogares, lo hagan con la mayor rapidez, con la ayuda de las diversas autoridades.
Indicó que como recomendación, durante las fuertes lluvias, deben evitar el cruce de calles o avenidas inundadas o arroyos, por constituir un grave riesgo para los ocupantes de los vehículos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical Raymond
Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical Raymond

Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical "Raymond "

SLP

El Universal

Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo
Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo

Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo

SLP

El Universal

Preocupación por el impacto de las modificaciones en el acceso al amparo y la protección de los derechos humanos.

Políticos mexicanos divididos por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Políticos mexicanos divididos por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Políticos mexicanos divididos por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

SLP

El Universal

La política mexicana se ve sacudida por el reconocimiento internacional a María Corina Machado.

Pemex mantiene abasto en Poza Rica a pesar de lluvias en Veracruz
Pemex mantiene abasto en Poza Rica a pesar de lluvias en Veracruz

Pemex mantiene abasto en Poza Rica a pesar de lluvias en Veracruz

SLP

El Universal

Pemex asegura suministro de combustibles en medio de lluvias en Veracruz