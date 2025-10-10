"Obsérvame", en el Teatro del IMSS

La puesta en escena 'Obsérvame', a cargo de la compañía potosina Seres Arte Inclusivo, tendrá funciones en el Teatro del IMSS los días 10 y 11 de octubre a las 19:00 horas, mientras que el domingo 12 será a las 13:00 horas. La obra es de acceso libre para todo público.

'Obsérvame' es una creación colectiva basada en los testimonios y experiencias de vida de personas con discapacidad. La obra retrata los prejuicios y las limitaciones que enfrentan en su entorno cotidiano, así como las formas en que buscan visibilizar su presencia dentro de la sociedad.

El montaje, dirigido por Paul Blanco, plantea un recorrido escénico que combina teatro y danza para transmitir una mirada crítica y sensible sobre la inclusión.

En la obra participan 19 actores con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y psicosocial.

Con 'Obsérvame', Seres Arte Inclusivo utiliza el arte como herramienta de inclusión y reflexión social.

La obra invita al público a reconocer las distintas formas de habitar y expresar el cuerpo en la escena, y a mirar sin prejuicios, a quienes desde su experiencia aportan nuevas formas de entender la creación artística.