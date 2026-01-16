Síndica de Morena en Edomex se viste de Salvador Dalí

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Méx., enero 16 (EL UNIVERSAL).- En un video que difundió anoche a través de su página de Facebook, la segunda Síndico del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Leylany Richard, emanada del partido Morena, se vistió de Dalí, emulando a la serie de Netflix de La Casa de Papel, para protestar contra el gobierno municipal.

La funcionaria pública explicó en el video que para tomarse la foto del Bando Municipal 2026, lo hizo bajo protesta y como una manera pacífica de "decir que no estoy de acuerdo con estas acciones, con esta corrupción, con este narco gobierno que tiene el presidente municipal, Pedro Rodríguez".

Leylany Richard decidió ponerse el mono rojo que usaron los personajes de la serie española de Netflix para llegar a la oficina de comunicación social de Atizapán de Zaragoza, donde le esperaban para tomar las fotografías y una vez ahí, se colocó la máscara de Salvador Dalí.

"El miedo ha gobernado durante mucho tiempo y es mi forma de decir basta. Es mi forma de decir que no estoy de acuerdo. Hoy me presentó en silencio, pero con un mensaje claro: no vengo a provocar, vengo a despertar conciencias", dijo la síndico por el partido Morena.

Además, dijo que su intención no es confrontar con violencia sino "resistir con dignidad" y puntualizó que el portar la máscara de Dalí, fue como un símbolo y no como un disfraz "porque el arte siempre ha sido una forma legítima de protesta".

En el video que publicó en su cuenta de Facebook, Leylany Richard aseguró que "callar ante lo que no funciona, también es una forma de ser cómplice".

Y agregó que la máscara "representa a miles de ciudadanos atizapenses que no son escuchado, a quienes ven un gobierno que se dice cercano, pero se aleja de la realidad de muchos atizapenses. Representa a quienes creen que Atizapán merece más que una administración por inercia, más que obras maquilladas para poder robar".

La síndica ha asegurado en diversos videos presuntas irregularidades del actual Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.