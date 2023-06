Sindicatos de Educación Media Superior amagan con paro de labores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL). - El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS), anunció paro de labores para el próximo 22 de junio y la suspensión del inicio de clases del próximo semestre que inicia en agosto, lo que afectará a 500 mil planteles y alrededor de 3.5 millones de alumnos en 27 estados de la República.

En conferencia de prensa, Ramón Antonio Gastelum Lerma, presidente colegiado del FNSEMS, advirtió al Gobierno de México que no habrá marcha atrás a las demandas de 120 mil trabajadores y docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Telebachilleratos; Colegio de Bachilleres (Cobach) y Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes).

Destacó que el pliego petitorio del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior contiene cinco puntos principales:

1. Se cumpla con la homologación salarial, promoción docente, recategorización administrativa y prestaciones respecto de los trabajadores de la DGTI (Dirección General de Educación Tecnológica Industrial).

2. Pagar de manera inmediata el incremento del bono adicional del Bienestar anunciado por el Presidente de la República en el año 2022.

3. Pagar inmediatamente el incremento del 8.2%, retroactivo a enero de este año, y los 16 mil pesos mensuales como mínimo; tal como lo anunció el Presidente de la República el pasado 15 de mayo.

4. Se basifiquen todas las horas que desde hace muchos años los maestros están impartiendo.

5. Se basifiquen las plazas administrativas que vienen trabajando desde hace muchos años, todo el personal de apoyo a la educación.

Acompañado de dirigentes sindicales, que representan a todos los subsistemas de educación media superior del país, Ramón Antonio Gastelum Lerma lamentó que sean tratados como "maestros de segunda", y que en las mesas de trabajo encabezadas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, no hayan llegado a nada.

"El 22 de junio haremos un paro de labores en todas las entidades de la República Mexicana, y de no obtener respuesta, en agosto no iniciaremos el semestre con el nuevo marco curricular que implementa el gobierno federal", aseveró.

Los dirigentes sindicales del Conalep, Telebachilleratos, Bachilleres y Cecytes, reunidos en la Ciudad de México, exigieron respuesta a sus demandas labores, porque de lo contrario, las autoridades federales serán las responsables por las afectaciones del paro nacional en el desarrollo académico de los estudiantes.

"De no existir la voluntad política y respeto hacia los trabajadores de la educación media superior, no nos queda otra alternativa más que la protesta, para defender nuestros legítimos derechos y el bienestar de nuestras familias", sentenciaron.