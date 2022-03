Sindicatos denuncian subejercicio de 22 mil mdp en ISSSTE durante 2021

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Al reiniciarse las sesiones ordinarias de Junta Directiva del ISSSTE de manera presencial, luego de dos años de pandemia, el líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, denunció que "inexplicablemente" esa institución no ejerció el año pasado 22 mil millones de pesos, lo que afectó la atención médica de los cerca de 15 millones de derechohabientes.

Ayala Almeida planteó las deficiencias notables en el ISSSTE, como el desabasto de medicamentos y de los insumos que corresponden a los laboratorios, los cuales, dijo, no cuentan con reactivos químicos y de toda índole.

El líder de la FSTSE reconoció la intervención de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Concepción Lagunas Aragón, quien exigió a las autoridades del ISSSTE cumplir en tiempo y forma con la aplicación del calendario de gastos de inversión que establece el presupuesto asignado al propio ISSSTE.

En este sentido, Joel Ayala advirtió: "no podemos, de ninguna manera, caer en una repetición de irresponsabilidad y negligencia, como la acontecida en 2021 de un inexplicable subejercicio de más de 22 mil millones de pesos".

Ante ello, adelantó que llevarán "a cabo a la brevedad una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE para abordar fundamentalmente lo relacionado con el área médica, ya que la petición fue aprobada dando instrucciones precisas al director general del ISSSTE".

Durante la sesión presencial, la representación sindical reconoció el compromiso emitido de manera formal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre avanzar en la solución del programa gradual de basificar a los trabajadores que se encuentran en un estado de desigualdad con nombramientos fuera de la ley, asignados por contrato de honorarios, de suplencia, de lista de raya y otras denominaciones administrativas.

Ayala Almeida enfatizó que la exigencia mayor es el fortalecimiento de la plantilla laboral para médicos y enfermeras, así como de las otras disciplinas que en conjunto se requieren para lograr un servicio médico de calidad, "en el entendido de que el capital humano sigue siendo la demanda principal".

Agregó que ello se da dentro del marco de colaboración y coadyuvancia existente con las instituciones de la República, de manera significativa con la institución presidencial, lo cual se refleja en cada una de las revisiones salariales que por ley se llevan a cabo cada año.

El dirigente nacional de los burócratas destacó que ha sido frontal la posición del Ejecutivo Federal para cumplir con los grandes compromisos de gobierno y cerrar la brecha de desigualdad laboral. "Esto deberá significar, en el corto tiempo, la incorporación al tabulador de sueldos y de mayor importancia, el otorgamiento de la seguridad social que como servidores del Estado les corresponde a través del ISSSTE", subrayó.