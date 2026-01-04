Sismo afectó a 24 municipios de Gro.
Chilpancingo, Gro.- Por lo menos 24 municipios de Guerrero sufrieron daños por el sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, en la región Costa Chica.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 24 municipios fueron afectados por el sismo.
En un comunicado, la dependencia informó enlistó a los municipios afectados: Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla, San Luis Acatlán, Cuautepec, Florencio Villareal, Juchitán, en la Costa Chica; Malinaltepec, Tlapa, Acatepec, Copanatoyac Nuu Savi y Huamuxtitlán, en la Montaña. Mientras que en la región Centro: Juan R. Escudero, Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Tixtla y Zitlala. Mientras que en la Costa Grande: Coyuca de Benítez y Atoyac.
Protección Civil federal detalló que aún continúan los trabajos de evaluación y cuantificación de daños tras el sismo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Afirmó que el Ejército y la Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para atender a la población afectada.
El municipio de San Marcos, el epicentro del sismo fue el más dañado. De acuerdo con la dirección de Protección Civil de ese municipio, unas 740 viviendas fueron dañadas por el sismo.
De las 740, unas 70 colapsaron completamente. Uno de esos colapsos provocó la muerte de una mujer de unos 50 años en la comunidad Las Minas.
no te pierdas estas noticias
AMLO envía mensaje a Trump tras incursión en Venezuela
PULSO
Condenó el "prepotente atentado a su soberanía y el secuestro de su presidente"
México trabaja en respuesta de AL tras ataque de EU a Venezuela
EFE
Claudia Sheinbaum reafirma su postura ante intervención en Venezuela
Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO
El Universal
No acudió a investidura de Claudia Sheinbaum