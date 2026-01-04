logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sismo afectó a 24 municipios de Gro.

Por El Universal

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Sismo afectó a 24 municipios de Gro.

Chilpancingo, Gro.- Por lo menos 24 municipios de Guerrero sufrieron daños por el sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, en la región Costa Chica.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 24 municipios fueron afectados por el sismo.

En un comunicado, la dependencia informó enlistó a los municipios afectados: Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla, San Luis Acatlán, Cuautepec, Florencio Villareal, Juchitán, en la Costa Chica; Malinaltepec, Tlapa, Acatepec, Copanatoyac Nuu Savi y Huamuxtitlán, en la Montaña. Mientras que en la región Centro: Juan R. Escudero, Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Tixtla y Zitlala. Mientras que en la Costa Grande: Coyuca de Benítez y Atoyac.

Protección Civil federal detalló que aún continúan los trabajos de evaluación y cuantificación de daños tras el sismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Afirmó que el Ejército y la Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para atender a la población afectada.

El municipio de San Marcos, el epicentro del sismo fue el más dañado. De acuerdo con la dirección de Protección Civil de ese municipio, unas 740 viviendas fueron dañadas por el sismo.

De las 740, unas 70 colapsaron completamente. Uno de esos colapsos provocó la muerte de una mujer de unos 50 años en la comunidad Las Minas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    AMLO envía mensaje a Trump tras incursión en Venezuela
    AMLO envía mensaje a Trump tras incursión en Venezuela

    AMLO envía mensaje a Trump tras incursión en Venezuela

    SLP

    PULSO

    Condenó el "prepotente atentado a su soberanía y el secuestro de su presidente"

    México trabaja en respuesta de AL tras ataque de EU a Venezuela
    México trabaja en respuesta de AL tras ataque de EU a Venezuela

    México trabaja en respuesta de AL tras ataque de EU a Venezuela

    SLP

    EFE

    Claudia Sheinbaum reafirma su postura ante intervención en Venezuela

    Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO
    Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

    Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

    SLP

    El Universal

    No acudió a investidura de Claudia Sheinbaum

    Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela
    Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

    Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

    SLP

    El Universal