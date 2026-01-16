Sismo de 5.3 se registra en México durante la madrugada

En la madrugada de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 5.3, con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el organismo en un análisis actualizado. El movimiento ocurrió a las 00:42:56 horas (tiempo del Centro de México) y tuvo una profundidad de 5.0 km, lo que lo clasifica como un sismo superficial, cuyo impacto podría sentirse más intenso en zonas cercanas al epicentro.

Hasta el momento no hay reportes oficiales de daños materiales o personas lesionadas por este evento, aunque residentes de varias comunidades de Guerrero y estados vecinos sintieron el movimiento telúrico y lo reportaron en redes sociales.

Este temblor se registra en un contexto de alta actividad sísmica en la región de Guerrero tras un fuerte terremoto de magnitud 6.5 que sacudió el estado el pasado 2 de enero, con epicentro también en San Marcos, que se sintió en varias entidades del sur y centro del país y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Ese sismo de principios de mes provocó daños en viviendas y movilizó protocolos de revisión de infraestructura, además de registrar miles de réplicas en los días posteriores. ?

Las autoridades del SSN y de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, conservar la calma y aplicar las medidas de autoprotección conocidas en caso de movimientos telúricos reiterados.

