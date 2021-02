Sitio para vacunar a adultos mayores no sirvió para nada: Salud de NL

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos expresó que la plataforma del gobierno federal para registrar a los adultos mayores que se van a vacunar, "no sirvió para nada", pues se bloqueó apenas la implementaron. Al dar a conocer la reapertura de algunos establecimientos no esenciales, aunque se mantienen en rojo seis de los diez indicadores del Semáforo Epidemiológico, De la O Cavazos dijo no estar de acuerdo con el esquema que impulsa la Federación con el uso de una plataforma digital para que se registren los adultos mayores que van a recibir la vacuna contra el coronavirus.

Expresó que dicha plataforma "no sirvió para nada, nada más la implementaron se bloqueó ¿qué países del mundo utilizan plataformas para vacunar?, ninguno, necesitamos ser facilitadores como los países del primer mundo para alcanzar a un determinado número de personas (inmunizadas) en menor tiempo". Dijo que es equivocado pedir a los mayores de 60 años que se registren, pues muchos no tienen computadora y si tienen no le saben, "eso es normal, mi mamá tiene 90 años y no tiene computadora, si se la consigo le tiene que enseñar alguien, y si le mando a uno de mis hijos o un sobrino, la van a contagiar, así hay millones de adultos, no están acostumbrados a las tecnologías".

Reiteró que sus señalamientos no son en plan de "confronta", sino de buscar ser facilitadores, de sumar estrategias entre los diversos órdenes de gobierno. En lugar del esquema del gobierno federal, Manuel de la O dijo que a toda persona que llegue a un puesto de vacunación se le debe inmunizar y ahí mismo se le registra, además, acercar la vacuna a los asilos, en suma "hacerlo mucho más rápido y práctico" en base a las características de cada estado.

"Lo que se implementa en Nuevo León no es lo mismo que en Oaxaca, donde hay sierras, muchos kilómetros de distancia; cada estado tiene sus peculiaridades, hay que trabajar coordinados todos. Y no hacer grillas con la vacuna, porque si politizamos se echa a perder todo, los políticos a la política", y que dejen al personal de salud hacer el trabajo.

Mi Vacuna para registrar a adultos mayores para vacuna Covid-19 Señaló De la O "por eso yo no soy candidato a nada, imagínense, dejar yo la Secretaría en medio de una pandemia, solamente las ratas abandonan el barco en medio de una tormenta, y hoy estamos en una tormenta, no puedo abandonar el barco para poder llegar a buen puerto". Afirmó que, si el gobierno federal no les permite usar su plataforma, Nuevo León hará su propio registro de quienes se vacunen. Por otro lado, en cuanto a la reapertura de algunos negocios no esenciales a partir de este viernes, el secretario rechazó que haya cedido a presiones de los propietarios de dichos establecimientos, que han realizado protestas los últimos días.

Argumentó que hoy hay menos contagios y menos hospitalizaciones, que en semanas anteriores cuando se decidió el cierre de dichos establecimientos como salones de eventos, cines y gimnasios, que deberán restringir su aforo al 30 por ciento. Cuestionado sobre la detención de un hombre por policías de Fuerzas Civil, supuestamente por no usar cubrebocas cuando viajaba en su automóvil, aunque la dependencia policiaca señaló que fue por insultos a la autoridad, Manuel de la O declaró que la misión de la reforma recientemente aprobada para hacer obligatorio el uso del accesorio a fin de disminuir contagios de Covid-19, y quien no cumpla se debe atener a las consecuencias.

Agradeció a los diputados por dicha modificación a la Ley Estatal de Salud, ya que la gente le pedía castigar a quienes se exponen al virus y arriesgan la vida de otros, y que los recursos de las multas que se recauden se utilicen para atender a pacientes covid o comprar vacunas. Sin embargo, señaló que se debería precisar en la ley que quien viaje solo en un automóvil podría ir sin cubrebocas, pero si van dos o más en un vehículo, todos deben usarlo.