Soberanía del país es inviolable: presidenta

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elevó el tono frente a la controversia por la presunta colaboración entre autoridades de Chihuahua y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), al señalar que existió "una falta" por parte del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos, pero también dejó en claro que autoridades de Estados Unidos debieron informar al gobierno federal.

Ante la muerte de dos agentes de la CIA en territorio chihuahuense, la Mandataria subrayó que el fondo del problema no es político, sino legal, ya que, dijo, "la soberanía es inviolable", ante las operaciones que había en territorio mexicano.

"Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal", afirmó, al explicar que la colaboración con agencias estadounidenses habría sido solicitada directamente por instancias de Chihuahua sin apego a los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Puntualizó que, si bien el gobierno estadounidense, incluido su embajador, debió notificar a las instancias federales mexicanas, "la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración", lo cual calificó como una acción contraria al marco jurídico vigente.

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"¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley?", cuestionó la presidenta durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta reveló que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua sin éxito.

"La busqué, pero no se comunicó", dijo, al tiempo que confirmó que la mandataria estatal sostendría ayer una reunión con el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch.

Como medida inmediata, la mandataria instruyó al Consejo de Seguridad Nacional emitir un comunicado dirigido a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de recordarles los lineamientos legales en materia de colaboración internacional.

"Deben cumplir las leyes sí o sí, eso no es opcional", enfatizó.

Insistió en que la Ley de Seguridad Nacional es clara respecto a que cualquier cooperación con gobiernos extranjeros debe canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"No hay lugar a interpretaciones", sostuvo, al recalcar que las autoridades estatales deben abstenerse de realizar gestiones directas fuera de este marco.

Asimismo, rechazó que este episodio deba escalar a un conflicto diplomático, y descartó que Estados Unidos haya querido retar a su administración.

"No tendría por qué (...) no es un reto para nuestro gobierno... es una violación de la ley, es muy distinto", afirmó, al reiterar que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en seguridad y otros ámbitos.