Sobredemanda tiró sitio de registro para vacunas: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó que tras el anuncio de la plataforma para el registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra Covid-19 se presentó una sobredemanda, lo que causó que el sistema presentara una saturación de entradas.

"Esta mañana al estarlo anunciando, inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-Cov2 y protegerse y proteger a los demás del Covid-19, estas consultas fueron de una magnitud de una frecuencia inusual, se estuvieron registrando en algún momento más de 65 mil a 60 mil entradas por segundo, esto obviamente saturó el sistema", indicó el subsecretario.

Aclaró que se está trabajando para ampliar la plataforma y tener un mayor respaldo, por lo que recomendó a las personas interesadas a esperar para que en los próximos días se pueda acceder sin ningún problema, además puntualizó que se trata de un pre registro ya que no se va a llevar a cabo de inmediato la vacunación, pero ayudará a realizar la logística de cómo se llevará a cabo la vacunación.

Acerca de las zonas del país que no cuentan con acceso a internet, López-Gatell explicó que para estas regiones las brigadas Correcaminos estarán vinculando a las personas, para informar dónde y cuándo se podrán aplicar la vacuna.

Asimismo, explicó que para la estrategia de vacunación se han identificado 10 mil puntos en los que podrían ser aplicadas las vacunas. Indicó que estos puntos se clasifican en tres tipos: los fijos, que se tratan de los centros de salud; los temporales, los cuales podrían ubicarse en escuelas, plazas y espacios abiertos; y los itinerantes, los cuales serían pequeñas brigadas de vacunación.

Por su parte el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, recomendó a quienes se registren en la plataforma consultar la CURP a través de diferentes formas, como lo es el consultar la credencial de elector, en la que viene registrada dicha información.

Además explicó que las llamadas por parte de los servidores de la Nación se programarán conforme a la edad de las personas adultas, dando prioridad a las mayores de 80 años, posteriormente a los de 70 hasta 79 y después a las de 60 en adelante.

