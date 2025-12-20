Sobreviven entre el campo y las aulas

Mixtepec, Oax.- Estudiantes de la preparatoria de Santa Cruz, ubicada en un pueblo Ñuu Savi enclavado entre cerros y montañas de Oaxaca, sobrellevan sus estudios entre el campo y las aulas, para no desaparecer por la falta de apoyo institucional y de los gobiernos.

"Quiero que las personas sigan apoyando este proyecto, para que la escuela siga en este pueblo, porque nos ha costado mucho mantenerlo. Yo sigo dando mis cooperaciones", dice Juan Natividad López Santiago, poblador.

Entre las actividades del campo, videoconferencias y actividades extracurriculares, 10 estudiantes de la preparatoria "Lázaro Cárdenas" extensión 02, ubicado en el municipio de San Juan Mixtepec, tratan de sobrellevar sus estudios ante la falta de reconocimiento y apoyo de los gobiernos.

"Si hubiera alguien que nos pudiera echar la mano, porque de no ser así, con el tiempo corremos el riesgo de que esta escuela se cierre, estamos resistiendo de no bajar la guardia. Estamos batallando bastante, sobre todo con los pagos a los profesores", expresa Victoriano Nieves, presidente del comité de la escuela.

Y es que, todos los gastos los cubren los padres de familia, el comité de la escuela e incluso los propios estudiantes, quienes realizan rifas, ventas de postres y de hortalizas cultivadas por ellos mismos, para poder sostener su preparatoria, donde una parte de su población es migrante.