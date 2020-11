Sobreviviente de explosión en autopista presenta quemaduras en 97% de su cuerpo

La Fiscalía de Nayarit concluyó la identificación de las 14 personas fallecidas en el accidente ocurrido el lunes pasado sobre la autopista Guadalajara-Tepic e informó que la única sobreviviente resultó con quemaduras en 97% de su cuerpo.

La Fiscalía informó que debido a que los cuerpos estaban calcinados la identificación se logró a través de pruebas de ADN confrontadas con muestras entregadas por los familiares que reclamaron los restos.

Pedro Miguel García Navarro era el conductor del tracto camión que estalló, mientras que en Chevrolet Cruze viajaba Verónica Alejandra López Prado con su hijo de 5 años, Diego Said Fierros López, y su hermana, Jessica Araceli López Prado.

En tanto, en el vehículo Honda se trasladaban Juan Carlos Rivera Muñoz, Celedonio Prado Robles y Flavina López Bernal; en una camioneta Kia que primero fue identificada como una Suburban, viajaban Alfredo Leonel Elizalde Partida, Oliverio López Verdín, Martha Lidia Zaragoza Arellano, Ángel Osiel Miramontes Loera, Ana Lucía Martínez Partida y las hijas de ésta última, Hilary y Valeria López Martínez.

Única sobreviviente continúa grave

Además se informó que la única sobreviviente, Mayra Avilene Elizalde Partida, de 31 años, quien en un principio fue identificada como Elizabeth Partida, continúa grave, con quemaduras en 97% del cuerpo y no ha podido ser trasladada a un hospital de Guadalajara debido a que la sangre que perdió le ha causado una inestabilidad hemodinámica que pone en riesgo su vida durante el trayecto.

El accidente ocurrió el lunes pasado alrededor de las 08:30 horas a la altura del kilómetro 106 del carril con dirección a Tepic, cerca del entronque con la autopista Jala-Vallarta.

Aunque hasta ahora no se ha determinado la causa de la explosión, se presume que tráiler circulaba con sentido a Guadalajara y tras perder el control terminó volcándose en la parte media de la autopista para después estallar.